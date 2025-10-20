Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα: 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγκαινίων των νέων δωματίων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μεσολόγγι .

H τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρίας Σοφία Ζαχαράκη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη, καθώς και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα.