Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει εδώ και λίγες μέρες τον γύρο του διαδικτύου όπου ένα περιπολικό φαίνεται να μεταφέρει ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ περιπολικού στο Καματερό.

Το περιπολικό ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Ο οδηγός του περιπολικού υπηρετεί στο Γ΄ Τμήμα ΒΑ Αττικής, ενώ φαίνεται την ώρα της μεταφοράς του ψυγείου να ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός της περιοχής του καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Ο αστυνομικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το αποτέλεσμα της ΕΔΕ θα καθορίσει αν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς όπως όλα δείχνουν η μεταφορά του ψυγείο δεν συνδέεται με καμία υπόθεση της ελληνικής αστυνομίας.

Σημειώνεται πως στη λεζάντα του βίντεο γράφει «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην φράση που είπαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην άτυχη Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό για να τη μεταφέρει σπίτι, πριν τη δολοφονήσει ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.