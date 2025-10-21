«Μετωπική» στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που καθορίζει το νέο πλαίσιο συντήρησης και φύλαξης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζεται για έντονη αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει ο ίδιος την πολιτική υπεράσπιση της ρύθμισης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει από το βήμα της Βουλής την ανάγκη προστασίας του ιστορικού μνημείου, καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας.

Παράλληλα, θα επαναλάβει την κριτική του προς την αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αξιοποιεί την τραγωδία των Τεμπών για πολιτικά οφέλη.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ορίζει ως συναρμόδια υπουργεία τα Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Μετά την ψήφισή της, η αρμοδιότητα για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα μπορεί είτε να αξιοποιήσει στρατιωτικό προσωπικό είτε να συνάψει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού.

Η δημόσια τάξη στον χώρο του Μνημείου θα παραμείνει στην ευθύνη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με βάση τη ρύθμιση, στο τμήμα μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και έως το πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας θα απαγορεύονται καταλήψεις, αλλοιώσεις του χώρου (όπως γκράφιτι ή ανάρτηση πανό) και η πραγματοποίηση υπαίθριων συναθροίσεων.

Οι περιορισμοί αφορούν έκταση 4.600 τ.μ. από τα συνολικά 14.454 τ.μ. της πλατείας Συντάγματος και των γύρω δρόμων.

Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο.

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία συγγενείς είχαν γράψει εκ νέου τις προηγούμενες ημέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν θα διαγραφούν, αλλά στο εξής δεν θα επιτρέπεται νέα παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, στόχος της ρύθμισης είναι «η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο», υπογραμμίζοντας ότι «η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική».