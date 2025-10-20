Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης- Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Σε τρία νέα πρόσωπο φαίνεται να οδηγούν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Όλα δείχνουν ότι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν δεν είναι οι μόνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα.

Η συνεχιζόμενοι έρευνα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται τουλάχιστον άλλα τρία άτομα.

Οικονομικό το κίνητρο του εγκλήματος

Σύμφωνα με το MEGA, πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό ο οποίος φαίνεται να είχε βάλει στο μάτι την μεγάλη περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο οργανωτής της δολοφονικής επίθεσης, που φέρεται να φρόντισε για το όπλο, το μεταφορικό μέσο και τα κινητά τηλέφωνα μιας χρήση που χρησιμοποίησαν οι 22χρονου εκτελεστές.

Και τέλος πρόκειται για μια γυναίκα η οποία φαίνεται να οδηγεί ένα λευκό βαν και εικάζεται ότι ήταν αυτή τελικά που βοήθησε και μετέφερε τουλάχιστον τον έναν 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται ότι πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας μετά τη δολοφονική επίθεση στη Φοινικούντα.

Τα στοιχεία

Οι Αρχές καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του πλαζ και να δέσουν την υπόθεση με αδιάσειστα στοιχεία για την εμπλοκή των τριών αυτών προσώπων.

Δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να δρομολογηθούν από την ανάλυση των στοιχείων που έλαβε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. μετά την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων.