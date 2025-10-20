Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων

Αναστάτωση το βράδυ της Δευτέρας στο ύψος του Αγίου Γερασίμου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος του Αγίου Γερασίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η στυνομία για την καταγραφή του περιστατικού. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Καραμπόλα Ακτή Δυμαίων

Ειδήσεις