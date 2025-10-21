Back to Top
Σοκ στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Ο νεαρός φέρεται να τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία και να ενημέρωσε για την πράξη του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό των Τρικάλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα.

Μάλιστα φέρεατι ο ίδιος να τηλεφώνησε και να ενημέρωσε τις Αρχές για την πράξη του,  ενώ στη συνέχεια περίμενε τους αστυνομικούς να φτάσουν στο σπίτι και να τον συλλάβουν. 

