Πάτρα: Γιατί καθυστερεί η ανάπλαση της πλατείας στα Προσφυγικά

Η διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά της Πάτρας, προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2024, βρέθηκε ανάδοχος τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, ωστόσο ακόμα οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει και παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση.

«Ο ανάδοχος είχε βρεθεί, ωστόσο υπήρξαν εντάσεις από άλλον εργολάβο που είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Έτσι εκεί που περιμέναμε να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα σε ένα εξάμηνο, η ανάπλαση της πλατείας έχει καθυστερήσει, σημαντικά» επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα έργο ανεξάρτητο από αυτό της ανάπλασης της συνοικίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το Πράσινο Ταμείο και σε αυτό περιλαμβάνονται αλλαγές που έχουν να κάνουν µε τις υποδομές της, την ενίσχυση του πρασίνου και γενικότερα µε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα και την αισθητική της.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 561.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Την πλατεία περιβάλλουν οι οδοί Πόντου - Προύσσης - Φωκαίας - Περγάμου, εκ των οποίων οι οδοί Προύσσης και Περγάμου έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν ως πεζόδρομοι.

Το έργο της πλατείας, αφορά κυρίως ανακατασκευή δαπέδων -πλακοστρώσεις, συντήρηση - εμπλουτισμό φύτευσης, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση φωτισμού, σύνδεση με τους δύο πεζόδρομους που συνορεύει η πλατεία, αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού, αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή της παιδικής χαράς, συντήρηση -ανάδειξη μνημείων της πλατείας.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης της πλατείας, είναι η προσπάθεια σεβασμού, διατήρησης και αξιοποίησης της υπάρχουσας ιστορικής σημασίας της και η δημιουργία ενός «πάρκου μνήμης» με ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της (τέσσερα αγάλματα - μνημεία).

Η πυκνή βλάστηση του χώρου θα τονιστεί, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατείας-πάρκου, που θα λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή.