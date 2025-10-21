Πάτρα: Σχέδιο για 12 σιντριβάνια από το Δήμο- Τι αποκαθιστά

Τα σιντριβάνια της Πάτρας έχουν γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης και παραπόνων από τους πολίτες, καθώς η εικόνα που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια είναι εικόνα εγκατάλειψης, με πολλά από αυτά να παραμένουν εκτός λειτουργίας, γεμάτα σκουπίδια και φθορές.

Μετά τα συνεχή παράπονα των πολιτών, ο Δήμος Πατρέων σχεδιάζει να ενεργοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης 12 σιντριβανιών, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της πόλης.

«Η μελέτη είναι έτοιμη και θα παρουσιαστεί για έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή. Στη μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται τα διατηρητέα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, τα οποία θα αποκατασταθούν με την καθοδήγηση της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων, όπως και οι φανοστάτες», δηλώνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς.

Έξυπνα σιντριβάνια με νέες τεχνολογίες

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο προβλέπει πλήρη εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση των συστημάτων λειτουργίας των σιντριβανιών.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

*Αισθητήρες που θα ρυθμίζουν αυτόματα την πίεση και τη ροή του νερού.

*Νέους πίδακες νερού με δυνατότητα εναλλαγής μορφών και ύψους.

*Φωτισμό LED με μεταβαλλόμενα χρώματα για εντυπωσιακά βραδινά εφέ.

*Απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες να μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας, τη στάθμη νερού και την ασφάλεια του συστήματος.

Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα

Όπως εξηγεί ο κ. Μελάς, το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας: «Αφού εγκριθεί η μελέτη, θα ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξουν ενστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, υπολογίζουμε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2026».