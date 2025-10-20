Πάτρα: Η θλιβερή εικόνα της πλατείας Ελευθερίας που θυμίζει χωματερή- ΦΩΤΟ

Η πλατεία Ελευθερίας στην Πάτρα, συνεχίζει να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Σωροί από μπάζα, πλαστικά και σκουπίδια έχουν συσσωρευτεί στον χώρο της πλατείας.

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο εργοτάξιο ή χωματερή παρά σημείο αναψυχής, που έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση για καθαρισμό, απομάκρυνση των απορριμμάτων και αποκατάσταση της πλατείας.