Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου

Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε με μαχαίρι 37χρονο υπήκοο Βουλγαρίας έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

H δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από την πρώτη στιγμή το Ανθρωποκτονιών «έβλεπε» προσωπικές διαφορές πίσω από το στυγερό έγκλημα.