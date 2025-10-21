Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολο...

H δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακή

Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε με μαχαίρι 37χρονο υπήκοο Βουλγαρίας έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

H  δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από την πρώτη στιγμή το Ανθρωποκτονιών «έβλεπε» προσωπικές διαφορές πίσω από το στυγερό έγκλημα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα οδηγείται στη φυλακή- Πλήθος κόσμου στους δρόμους για τον πρώην γάλλο πρόεδρο

«Μετωπική» στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αχαΐα: ΙΧ εμβολίστηκε από εκσκαφέα εγκλωβίζοντας ζευγάρι!

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δολοφονία Περιστέρι

Ειδήσεις