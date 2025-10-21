Πάτρα: Ποιοι είναι οι Bouzouksides που κάνουν θραύση στο Tik Tok και το Instagram- Από το Λύκειο... στις σκηνές

Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Γαβριήλ αποτελούν μια μπάντα που γεννήθηκε από την αγάπη και τον σεβασμό για το ρεμπέτικο τραγούδι και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει να ξεχωρίζουν
Σε μια εποχή που η μουσική αλλάζει συνεχώς μορφή, τέσσερις νέοι μουσικοί από την Πάτρα αποφάσισαν να μείνουν πιστοί στις ρίζες και κάνουν θραύση στο Tik Tok και το Instagram.
Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Γαβριήλ αποτελούν το συγκρότημα Bouzouksides, μια μπάντα που γεννήθηκε από την αγάπη και τον σεβασμό για το ρεμπέτικο τραγούδι και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει να ξεχωρίζουν.
Με σεβασμό στο παλιό και βλέμμα στο νέο, οι Bouzouksides ταξιδεύουν το κοινό μέσα από μελωδίες που κουβαλούν την ψυχή και την ιστορία, αναδεικνύοντας το ρεμπέτικο μέσα από τη δική τους, φρέσκια ματιά.
Το μουσικό ταξίδι της παρέας ξεκίνησε στα μαθητικά χρόνια «Εμείς παίζαμε στο Λύκειο, στις γιορτές», λέει ο Δημήτρης Χατζηαντωνίου, μιλώντας στο thebest.gr. «Στην τρίτη Λυκείου, είδαμε και τους «Γιαγκίνηδες» που ανέβαζαν βιντεάκια στα social media. Επειδή κι εμείς στις πρόβες παίζαμε ρεμπέτικα, είπαμε να τραβήξουμε κι εμείς ένα βίντεο. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, με πολλές προβολές, και κάπως έτσι το συνεχίσαμε».
Από τότε, η παρέα δεν σταμάτησε να παίζει. Με δύο μπουζούκια, κιθάρα και φωνές, οι Bouzouksides κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα:
Γαβριήλ Αμίτσης: τραγούδι
Δημήτρης Χατζηαντωνίου: κιθάρα & τραγούδι
Σπύρος Βερύκιος: μπουζούκι
Γιώργος Χατζηαντωνίου: μπουζούκι
«Παίζουμε μόνο ό,τι αγαπάμε»
Το ρεπερτόριο των Bouzouksides κινείται κυρίως γύρω από τα ρεμπέτικα και τα παλιά λαϊκά τραγούδια, κομμάτια που, όπως λένε, «έχουν ψυχή». «Στις εμφανίσεις μας λέμε κυρίως ρεμπέτικα και λιγότερο λαϊκά. Παίζουμε τραγούδια που μας αρέσουν. Δεν θα παίζαμε ποτέ κάτι που δεν μας εκφράζει», εξηγεί ο Δημήτρης.
Η ομάδα λειτουργεί συλλογικά και αυτό φαίνεται σε κάθε τους απόφαση «Το θετικό είναι ότι όλοι μαζί αποφασίζουμε για όλα. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, το συζητάμε. Συνήθως αφορά ποια τραγούδια θα πούμε, πού θα εμφανιστούμε κ.ο.κ. Είναι πολύ όμορφο το κλίμα μεταξύ μας».
Πώς γεννήθηκε το όνομα «Bouzouksides»
Το όνομα, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, ήρθε… τυχαία. «Το όνομα βγήκε πολύ πρόχειρα», λέει χαμογελώντας ο Δημήτρης. «Όταν ανεβάζαμε τα πρώτα βίντεο, δεν πιστεύαμε ότι θα πάρουν προβολές. Βάλαμε το πιο απλό όνομα που μας ήρθε, Bouzouksides, και τελικά έμεινε».
Το κοινό -και κυρίως οι νέοι- τους αγκαλιάζει
Παρότι παίζουν ένα είδος με βαθιές ρίζες στο παρελθόν, οι Bouzouksides βλέπουν όλο και περισσότερους νέους να γεμίζουν τις εμφανίσεις τους «Πιστεύω ότι το ρεμπέτικο έχει αρχίσει ήδη να «μιλάει» στη νέα γενιά», λέει ο Δημήτρης. «Οι περισσότεροι που έρχονται στα live μας είναι νέοι και φαίνεται πως τους αρέσει πάρα πολύ».
Μια σκηνή, 400 άτομα και... άγχος!
Από τις πρώτες τους εμπειρίες πάνω στη σκηνή, υπάρχει μία που δύσκολα ξεχνιέται. «Μια εμφάνιση που μας έχει μείνει ήταν όταν είχαμε ανέβει στη σκηνή, σε ένα live των «Γιαγκίνηδων» στην Πάτρα. Μόλις είδαμε 400 άτομα μπροστά μας, αγχωθήκαμε τόσο πολύ που… δεν πήγε καθόλου καλά!», θυμάται.
Μεράκι, αυθεντικότητα και μέλλον
Με όπλο το μεράκι και τη φιλία τους, οι Bouzouksides δείχνουν ότι το ρεμπέτικο δεν είναι παρελθόν, αλλά ζωντανό κομμάτι της μουσικής κουλτούρας που μπορεί να συγκινήσει κάθε γενιά. Οι ίδιοι συνεχίζουν να παίζουν, και να μεταδίδουν το πάθος τους για μια μουσική που κουβαλά ιστορία, συναίσθημα και ψυχή, δηλώνουν ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία και πρόταση, ενώ δειλά δειλά έχουν ξεκινήσει να γράφουν και τα δικά τους τραγούδια, με τον Δημήτρη να λέει «προσπαθούμε».
