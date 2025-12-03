Η Πολυφωνική δίνει ξεχωριστή πνοή στην αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών η τελετή αναγόρευσης του Μητροπολίτου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση αναμένεται να τιμήσει τη συμβολή του στην Εκκλησία και την κοινωνία, με ιδιαίτερη παρουσίαση ύμνων από τον Βυζαντινό Χορό της «Πολυφωνικής».

Ανακοίνωση της Πολυφωνικής

"Στην τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου, θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός της «Πολυφωνικής» υπό τη χοραρχία του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ. Εκκλησίας, Πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, Γιάννη Κόττορου.

Ο Βυζαντινός Χορός θα αποδώσει τους εξής ύμνους:

«Χριστός εν πόλει…» – «Χαίροις Άνασσα…», Α΄ & Θ΄ Ωδές των προεορτίων ιαμβικών καταβασιών (ι΄-ια΄ αιώνος), μέλος αργό ειρμολογικό, Πέτρου Μπερεκέτη (ιη΄ αιών). Ήχος α΄

«Εκλογή προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα», ποίημα Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, μέλος Ιεροθέου μοναχού. Ήχος πλ. δ΄

«Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος…», απολυτίκιον Αγίου Ανδρέου εις αργό ειρμολογικό μέλος, Γεωργίου Τσατσαρώνη. Ήχος δ΄

Πολυχρόνιον Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου

Η παρουσία του χορού αναμένεται να δώσει ξεχωριστή πνευματική και καλλιτεχνική διάσταση στην τελετή, τιμώντας τον τιμώμενο και την ιστορική παράδοση της Βυζαντινής μουσικής".