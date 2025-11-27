Πάτρα: Το Σάββατο 29/11 η θρυλική παράσταση "Όμορφη Πόλη, 100 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης"

Η μουσικοθεατρική παράσταση "Όμορφη Πόλη – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης" παρουσιάζεται σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη & το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 σταθμεύει στην Πάτρα στο θέατρο Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη. Θα δοθούν 2 παραστάσεις τις ώρες: 18:30 και 21:00.

Το έργο αποτελεί φόρο τιμής στον συνθέτη, συνδυάζοντας μύθο, ποίηση και μουσική, και παρουσιάζει διαχρονικά τραγούδια όπως τα "Όμορφη Πόλη", "Φεγγάρι μάγια μου ’κανες", "Της Δικαιοσύνης", "Ένα το χελιδόνι", "Στρώσε το στρώμα σου", "Της αγάπης αίματα". Η παράσταση περιλαμβάνει επίσης πρωτότυπα πεζά κείμενα που εστιάζουν σε θέματα όπως ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος και η αλληλεγγύη.

Η παράσταση είναι σκηνοθετημένη από τον καταξιωμένο δημιουργό Γιώργο Βάλαρη με την ευαισθησία και τη θεατρική ποιότητα που αρμόζει στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και η Λένα Αλκαίου.

Διάρκεια: 105 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Ως λαϊκή τραγωδία πλημμυρισμένη από πρωταρχικά συναισθήματα η «Όμορφη Πόλη» ενώνει τον μύθο, τον ποιητικό λόγο και τις μελωδίες δημιουργώντας μια σύγχρονη ωδή στο διαχρονικό και πολυδιάστατο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από μία νέα καλλιτεχνική σύνθεση με τους κορυφαίους ερμηνευτές: Λένα Αλκαίου και Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Η ιστορική πλέον «Όμορφη Πόλη» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1962, σηματοδοτώντας τομή στην ελληνική μουσικοθεατρική σκηνή. Το 2020, η ανανεωμένη εκδοχή της από το Γιώργο Βάλαρη με κορυφαίους ερμηνευτές και τις ευλογίες του Μίκη Θεοδωράκη -ούσα και η τελευταία του παράσταση-γνώρισε θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής, Ηρώδειο, 2020-2021), ενώ θριάμβευσε ξανά με διαφορετικό καστ ερμηνευτών τη χειμερινή σεζόν 2025 με απανωτά sold out στο θέατρο Παλλάς της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και το Ηρώδειο. Τη χειμερινή σεζόν 2025-2026 επιστρέφει με ένα νέο καστ και περιοδεύει σε μεγάλα αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα έχοντας τη χαρά να παρουσιάσει μια νέα σύνθεση καλλιτεχνών: Τον σημαντικό ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση, γιο του μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικώτση (1922-2005) που υπήρξε ένας τραγουδιστής άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, και την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Η αναμέτρηση με έναν μύθο της ελληνικής μουσικοθεατρικής ιστορίας, όπως η «Όμορφη Πόλη» του 1962, είναι πάντα ένα ριψοκίνδυνο αλλά και αναγκαίο ταξίδι. Θέλοντας να της δώσω νέα ζωή και φωνή, μέσα από μια σύγχρονη ανάγνωση, αφιερώθηκα για πολλούς μήνες στη μελέτη της ζωής και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Αναζητώντας όχι απλώς μια αναπαράσταση, αλλά μια βαθύτερη μορφή που να μπορεί να αποδώσει τη διαχρονική ουσία του συνολικού έργου του, οδηγήθηκα – σχεδόν μοιραία – στα ίδια μονοπάτια που βάδισε κι εκείνος. Στην ποίηση. Στον λόγο. Και, κυρίως, στην αρχαία τραγωδία.

Η αρχαία τραγωδία είναι ακόμα ζωντανή. Σαν χτύπος που δεν έσβησε ποτέ. Και σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, μας αφορά. Ζούμε σε μια εποχή όπου το έθνος μοιάζει να μετατρέπεται σε έναν συλλογικό χορό – έναν χορό που εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια του. Εκείνα τα τραγούδια που σημάδεψαν κάθε μας στιγμή: τη χαρά, τον πόνο, την εξέγερση, την ελπίδα. Τραγούδια που γίνονται εδώ τα χορικά μιας λαϊκής τραγωδίας.

Μέσα από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη αναδύεται ένας ολόκληρος κόσμος: ένα έθνος που πονά και αντέχει, μια γενιά που έζησε την τραγωδία και τη μεταμόρφωσε σε ήχους, και μαζί της συναισθήματα παγκόσμια, που διαπερνούν τα σύνορα και τον χρόνο. Κι έτσι, σιγά σιγά, άρχισα να ξετυλίγω τις μικρές αφηγήσεις των τραγουδιών του – ιστορίες προσωπικές που, όταν ενωθούν, δημιουργούν μια μεγάλη, κοινή Ιστορία.

Σε αυτό το νήμα με οδήγησε και η -όχι και τόσο γνωστή στο πλατύ κοινό -βαθιά ποιητική του γλώσσα – μια ποίηση άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική του, με τον ίδιο του τον λαό. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή γεννήθηκε η νέα «Όμορφη Πόλη»: μια σκηνική αφήγηση με τον δικό της χορό και τα δικά της παθόντα πρόσωπα.

Εδώ, όπως είπε και ο ίδιος ο Mίκης, «τα τραγούδια δεν είναι πια σαν δέντρα που μετρούν τη μοναξιά του κάμπου… αλλά απλώνουν φύλλα και κλαδιά… σχηματίζουν ένα μικρό δάσος όπου μπορούν να ζήσουν και να πεθάνουν πουλιά, μύθοι και άνθρωποι. Και το δάσος αυτό το ονομάζω ΤΡΑΓΟΥΔΙ – με κεφαλαία.»

Αυτή είναι η καρδιά της παράστασης. Μια παράσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύγχρονη λαϊκή τραγωδία. Γιατί το τραγούδι — ας μην το ξεχνάμε — είναι η ίδια η ρίζα της λέξης τραγωδία. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο χτίστηκαν όλα: ο μύθος, η ποίηση, οι ήρωες και ο χορός. - Γιώργος Βάλαρης (Σκηνοθέτης – δραματουργική σύνθεση).

Μουσική διεύθυνση-Πιάνο: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Μπουζούκι: Νίκος Γεωργακόπουλος.

Μουσική – ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης

Σύνθεση Έργου – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

Πεζά κείμενα: Γιώργος Βάλαρης, Στέλιος Παπαδόπουλος

Video art: X SQUARE DESIGN LAB

Χρήστος Μαγγανάς – Χριστόφορος Κώνστας

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Φρίγγας

Οργάνωση περιοδείας: Παναγιώτης Πάντος

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου περιοδείας : Ρίτα Σίσιου.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

25€ Κανονικό και 20€ Φοιτητικό, Άνεργοι, ΑμεΑ.

Προπώληση: www.ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον.

Η παράσταση είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί και στον Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων στο γειτονικό Αίγιο την Κυριακή 7/12/2025 στις 21:00.