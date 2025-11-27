MadWalk: Ο ξεσηκωτικός χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά

Το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) πραγματοποιήθηκαν τα MadWalk 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και από το πρώτο λεπτό ενθουσίασαν το κοινό, καθώς στη φαντασμαγορική έναρξη «πρωταγωνίστησαν» ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά.

Το διάσημο μοντέλο είχε αναλάβει χρέη παρουσιάστριας για το λαμπερό fashion & music project και μαζί με τον pop star υποδέχτηκαν τον κόσμο στο stage των MadWalk 2025. Ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά βγήκαν με φόρα κι ανεβασμένη διάθεση για να εκτελέσουν ένα υπέροχο χορευτικό act.

«Εντάξει, τα καταφέραμε! Ωραία», είπε ο Σάκης Ρουβάς.

«Ωραία τα πέρασες;», τον ρώτησε η Βίκυ Καγιά.

«Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια», αποκρίθηκε ο τραγουδιστής, εννοώντας φυσικά την οικοδέσποινα της βραδιάς.

«Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μετά από σένα το χάος», απάντησε η Βίκυ Καγιά, η οποία φρόντισε και να επισημάνει ότι κατάφερε να χορέψει με τακούνια, ενώ στις πρόβες ήταν με sneakers.