Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθεί στον Alpha σήμερα 27 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού ενώ η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που παίζουν αποκλειστικά στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα. Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες. Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.