«Σταματήστε να κηδεύετε τον πατέρα μου με ΑΙ», ζητάει η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η Έιμι Ρέντφορντ, κόρη του θρυλικού ηθοποιού, σκηνοθέτη, παραγωγού, μάχιμου υποστηρικτή της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδρυτή του Φεστιβάλ του Σάντανς Ρόμπερτ Ρέντφορντ, επέκρινε τα πολλαπλά αφιερώματα και τους φόρους τιμής δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη στην μνήμη του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο (16/9/2025) σε ηλικία 89 ετών.

Η Έιμι Ρέντφορντ που είναι το μικρότερο σε ηλικία παιδί του Ρέντφορντ, γεννημένη τον Οκτώβριο του 1970 και έχει ακολουθήσει επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός και σκηνοθέτις, έκανε όπως έγραψε το flix.gr, μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την «απεριόριστη αγάπη και υποστήριξή τους», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι σήμαινε πολλά για πάρα πολλούς και ξέρω ότι η οικογένειά μου είναι συγκινημένη από τις χιλιάδες θερμές ευχές και τα αφιερώματα από ανθρώπους σε όλες τις γωνιές του πλανήτη».

Συνέχισε δε λέγοντας: «Υπήρξαν, όμως, πολλές εκδοχές τελετών κηδείας, αφιερώματα και αποσπάσματα oμιλιών από μέλη της οικογένειάς μου, που ήταν κατασκευασμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι απεικονίσεις του πατέρα μου και της οικογένειάς μου δεν εκπροσωπούν κανέναν και είναι θλιβερές σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εμάς».

Η Έιμι Ρέντφορντ που είχε εκπροσωπήσει τον διάσημο πατέρα της τα τελευταία δύο χρόνια σε events που τον είχαν προσκαλέσει, είπε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί δημόσια κηδεία και ότι ετοιμάζεται ένα μνημείο για τη ζωή του πατέρα της.

«Κάθε οικογένεια θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θρηνήσει, να εκπροσωπήσει το άτομο που έχασε και να αποτίσει φόρο τιμής με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις αξίες και την οικογενειακή της κουλτούρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έγιναν με καλή πρόθεση. Αλλά, σε αυτήν την περίπτωση του πένθους, ρωτάω: τι θα κάνατε στη θέση μου; Σκεφτείτε το».

Επίσης το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα τον ερχόμενο Ιανουάριο θα πραγματοποιήσει ένα αφιέρωμα - οφειλόμενη τιμή στον εκλιπόντα ιδρυτή και "ιμπρεσάριο" του που αναμένεται να σκορπίσει ρίγη συγκίνησης στους σινεφίλ και ιδίως στους πολυάριθμούς θαυμαστές και θαυμάστριες του εμβληματικού αυτού καλλιτέχνη του Αμερικανικού κινηματογράφου που έγινε μεγάλος σταρ μετά την επιτυχία της ταινίας του 1969, "Butch Cassidy and the Sundance Kid-Οι Δύο Ληστές" του Τζορτζ Ρόι Χιλ.

Ο Ρέντφορντ, όπως έγινε γνωστό, πέθανε ήσυχα στον ύπνο του στο σπίτι του στη Γιούτα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, ένα σχεδόν μήνα αφότου είχε συμπληρώσει τα 89 του χρόνια.