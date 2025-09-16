Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τελευταία του εμφάνιση στην τηλεόραση - Το οριστικό «αντίο» στον κινηματογράφο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο θρύλος του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του, στη Γιούτα, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η τελευταία του εμφάνιση μπροστά από την κάμερα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με μια απρόσμενη συμμετοχή στη δραματική σειρά Dark Winds. Ο Ρέντφορντ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν, σε μια σύντομη σκηνή χωρίς λόγια, όπου υποδύθηκε έναν κρατούμενο που παίζει σκάκι σε κελί, απέναντι από τον συγγραφέα Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ο οποίος συμμετείχε επίσης ως guest.

Δείτε το βίντεο