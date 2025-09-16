Πάνε τα καλύτερά μας χρόνια- Πέθανε στα 89 του ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός που γοήτευσε το Χόλιγουντ πριν στραφεί στη σκηνοθεσία και στον ακτιβισμό, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τη Σίντι Μπέργκερ, επικεφαλής του πρακτορείου Rogers & Cowan PMK, η οποία ανέφερε ότι έφυγε στον ύπνο του, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του ’60 και του ’70 με ταινίες που άφησαν εποχή, όπως «Butch Cassidy and the Sundance Kid», «The Sting» και «All the President’s Men». Με τον ρόλο του, έδωσε πρόσωπο σε μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφικών ειδώλων, συνδυάζοντας τη γοητεία με την ερμηνευτική δύναμη.

Η ερμηνεία του το 1973 στο The Sting του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Αγαπημένη ταινία του κοινού είναι η δραματική ιστορία αγάπης The Way We Were, μαζί με τη Μπάρμπρα Στράιζαντ.

Στην ταινία αυτή, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του είδους της, έπαιξε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του, αυτόν του Χάμπελ. Ακόμη, το τραγούδι της Στράιζαντ The Way We Were κέρδισε βραβείο Όσκαρ.

Το 1980, ως σκηνοθέτης, τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «Ordinary People». Η ίδρυση του Sundance Institute και του φεστιβάλ Sundance τού χάρισε ιδιαίτερη θέση στην προώθηση του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ανοίγοντας δρόμους για νέους δημιουργούς και διαφοροποιώντας το τοπίο της βιομηχανίας.

Πέρα από την καριέρα του στο σινεμά, ο Ρέντφορντ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με το Sundance Institute και το Sundance Film Festival, τα οποία ίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο θεσμό για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και δίνοντας βήμα σε σκηνοθέτες όπως ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και η Κλόε Ζάο.

Παράλληλα, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής περιβαλλοντικών αγώνων, αντιτασσόμενος σε μεγάλα έργα που απειλούσαν τα τοπία της Γιούτα και στηρίζοντας για δεκαετίες οργανώσεις όπως το Natural Resources Defense Council. Παρότι απέρριπτε τον όρο «ακτιβιστής», ο Ρέντφορντ έγινε σύμβολο του ηθοποιού που αξιοποιεί τη φήμη του για να προωθήσει κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα.

Με σπουδαία καριέρα, εμβληματικές ερμηνείες και ανυποχώρητη στάση απέναντι στη μαζική κουλτούρα του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έμεινε στην ιστορία ως σταρ, σκηνοθέτης και πρωτοπόρος που βοήθησε τον κινηματογράφο να κοιτάξει βαθύτερα μέσα στην κοινωνία.