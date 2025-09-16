Back to Top
Πάτρα: Χωρίς νερό η περιοχή του Λάγγουρα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Λόγω εργασιών

 Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλήρης διακοπή υδροδότησης αύριο από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στην περιοχή Λάγγουρα.

 Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της

 

