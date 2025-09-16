Πάτρα: Χωρίς νερό η περιοχή του Λάγγουρα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Λόγω εργασιών
Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλήρης διακοπή υδροδότησης αύριο από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στην περιοχή Λάγγουρα.
Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr