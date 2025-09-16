Πάτρα: Παράταση της αγωνίας για τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για εμπρησμό- Την Πέμπτη η απόφαση για την αποφυλάκισή τους

Παράταση στην αγωνία των γονέων και των ίδιων των νεαρών που έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο, καθώς η απόφαση του Ανακριτή Μιχαήλ Πηλιχού αναμένεται πλέον την Πέμπτη το πρωί.

Οι γονείς περίμεναν σήμερα, Τρίτη, να σφίξουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους, όμως η αναβολή έφερε νέα ψυχική πίεση.

Να υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα, η αρμόδια Εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη είχε διατυπώσει θετική εισήγηση προς τον Ανακριτή Πατρών για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών, εκτιμώντας ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την απελευθέρωσή τους.

Τα νέα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικηγόροι ενίσχυσαν την πρόταση της εισαγγελίας, ωστόσο η τελική κρίση παραμένει στα χέρια του ανακριτή.

Τα στοιχεία που οδήγησαν τον Εισαγγελέα στην πρόταση αποφυλάκισής τους όπως έγραψε πρώτο το thebest.gr, είναι:

· Το νέο πόρισμα που είχε ζητήσει η αναπληρώτρια Ανακρίτρια -είχε την υπόθεση στην αρχή- από την Πυροσβεστική και το οποίο, όπως και το πρώτο, αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε από κηλίδωση και όχι από εμπρησμό.

· Η πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου των δυο οικογενειών, Ανδριανού Γκουρμπάτση, στην οποία αναφέρεται ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από εμπρησμό, αλλά από «κηλίδωση», δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

· Ένα έγγραφο του Δασαρχείου, που αναφέρει ότι η έκταση που κάηκε στην περιοχή του Γηροκομειού, δεν ήταν δασική αλλά αγροτική.

· Βεβαίωση της Πυροσβεστικής, ότι στο δελτίο συμβάντων, δεν δηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά ως αυτοτελής φωτιά, από τον οποιονδήποτε, είτε από πολίτη, είτε από πυροσβέστη.

Σε περίπτωση, που απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης, μετά και την εισήγηση του Εισαγγελέα, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης θα καταθέσουν αίτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Αξίζει, να αναφερθεί, ότι, αν η απόφαση του Ανακριτή είναι θετική τότε την ίδια ημέρα θα έχουμε και την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου.