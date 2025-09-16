Πάτρα: Τα επόμενα 24ωρα η απόφαση του Ανακριτή στο αίτημα αποφυλάκισης των νεαρών που κατηγορούνται για εμπρησμό

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι οικογένειες των δύο νεαρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση του εμπρησμού στο Γηροκομειό, την τελική απόφαση του ανακριτή Πατρών, η οποία αναμένεται να εκδοθεί σήμερα ή αύριο.

Χθες, η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση πρότεινε την αποφυλάκιση των κατηγορουμένων, κρίνοντας – βάσει νέων στοιχείων που κατέθεσαν οι συνήγοροί τους – ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άρση της προσωρινής κράτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι των δύο νεαρών δεν κατέθεσαν προσφυγή κατά της απόφασης για προφυλάκιση, καθώς μια τέτοια διαδικασία θα απαιτούσε τη σύγκληση τριμελούς δικαστικού συμβουλίου, γεγονός που θα καθυστερούσε τις εξελίξεις. Αντίθετα, ακολούθησαν την οδό που προβλέπει ο νόμος, καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία στη δικογραφία.

Πλέον, η εισήγηση της εισαγγελέως βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος καλείται να λάβει την οριστική απόφαση για το αν οι δύο νεαροί θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνουν στη φυλακή.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.