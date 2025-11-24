Ρετροσπεκτίβα στον Πολ Νιούμαν στο 43ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο

Πέρυσι είχε κάνει αφιέρωμα - homage στον μέγα Marlon Brando, και φέτος το Torino Film Festival που είναι σε εξέλιξη έως τις 29/11/2025, περήφανα είναι αφιερωμένο, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από τους διοργανωτές του, στον θρύλο του Χόλιγουντ, Paul Newman, η μορφή του οποίου κοσμεί και το πόστερ του φετινού 43ου Φεστιβάλ.

Η αφορμή της μεγάλης ρετροσπεκτίβας στον Paul Newman είναι η συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από τη γέννηση του (26 Ιανουαρίου 1925 στο Οχάιο των ΗΠΑ). Ο Νιούμαν έφυγε από τη ζωή αφήνοντας μεγάλο κενό, στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, στα 83 του χρόνια.

Θεωρείται ένας από τους πλέον εμβληματικούς -iconic ηθοποιούς στην κινηματογραφική ιστορία που λατρεύτηκε & θαυμάστηκε από άνδρες και γυναίκες, και το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο στην γειτονική Ιταλία έχει προγραμματίσει να προβάλλει συνολικά 24 ταινίες της σπουδαίας καριέρας του γαλανομάτη σταρ από τη δεκαετία του ’50 & του '60 όπως η «Λυσσασμένη Γάτα» του Ρίτσαρντ Μπρουκς το ’58 όπου ο Νιούμαν έπαιξε με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και το «Hud» του Martin Ritt (1963) μέχρι την τελευταία ουσιαστικά κινηματογραφική του εμφάνιση στο κοινωνικό-γκανγκστερικό φιλμ του Σαμ Μέντες "Ο Δρόμος της Απώλειας" (2002) όπου έπαιξε με τον Τομ Χανκς,.

Με την «μαγνητική» παρουσία του, το βάθος της ερμηνείας του, την εκφραστικότητα και φυσικότητα του αλλά και ένα αξέχαστο βλέμμα με ολοφάνερο το συναίσθημα, ο Πολ Νιούμαν έπλασε στη μεγάλη οθόνη, μερικούς από τους πλέον σημαντικούς ρόλους στην κινηματογραφική ιστορία.