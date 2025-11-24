Ρετροσπεκτίβα στον Πολ Νιούμαν στο 43ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του - Θα προβληθούν 24 συνολικά ταινίες του αξέχαστου, γαλανομάτη ηθοποιού
Πέρυσι είχε κάνει αφιέρωμα - homage στον μέγα Marlon Brando, και φέτος το Torino Film Festival που είναι σε εξέλιξη έως τις 29/11/2025, περήφανα είναι αφιερωμένο, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από τους διοργανωτές του, στον θρύλο του Χόλιγουντ, Paul Newman, η μορφή του οποίου κοσμεί και το πόστερ του φετινού 43ου Φεστιβάλ.
Η αφορμή της μεγάλης ρετροσπεκτίβας στον Paul Newman είναι η συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από τη γέννηση του (26 Ιανουαρίου 1925 στο Οχάιο των ΗΠΑ). Ο Νιούμαν έφυγε από τη ζωή αφήνοντας μεγάλο κενό, στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, στα 83 του χρόνια.
Θεωρείται ένας από τους πλέον εμβληματικούς -iconic ηθοποιούς στην κινηματογραφική ιστορία που λατρεύτηκε & θαυμάστηκε από άνδρες και γυναίκες, και το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο στην γειτονική Ιταλία έχει προγραμματίσει να προβάλλει συνολικά 24 ταινίες της σπουδαίας καριέρας του γαλανομάτη σταρ από τη δεκαετία του ’50 & του '60 όπως η «Λυσσασμένη Γάτα» του Ρίτσαρντ Μπρουκς το ’58 όπου ο Νιούμαν έπαιξε με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και το «Hud» του Martin Ritt (1963) μέχρι την τελευταία ουσιαστικά κινηματογραφική του εμφάνιση στο κοινωνικό-γκανγκστερικό φιλμ του Σαμ Μέντες "Ο Δρόμος της Απώλειας" (2002) όπου έπαιξε με τον Τομ Χανκς,.
Με την «μαγνητική» παρουσία του, το βάθος της ερμηνείας του, την εκφραστικότητα και φυσικότητα του αλλά και ένα αξέχαστο βλέμμα με ολοφάνερο το συναίσθημα, ο Πολ Νιούμαν έπλασε στη μεγάλη οθόνη, μερικούς από τους πλέον σημαντικούς ρόλους στην κινηματογραφική ιστορία.
Από το αφιέρωμα δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και οι ταινίες «Οι Δύο Ληστές» (1969) και «Το Κεντρί» (1973) σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ όπου έπαιξε με τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αλλά και το «Χρώμα του Χρήματος» του Μάρτιν Σκορσέζε (1986) που έμελλε να χαρίσει στον Νιούμαν το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου. Επίσης περιλαμβάνεται & η ταινία του 1982 "Η Ετυμηγορία" του Σίντνει Λιούμετ όπου ο Νιούμαν είχε υποδυθεί έναν αλκοολικό δικηγόρο και προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου.
Ο Giulio Base, καλλιτεχνικός διευθυντής του Torino Film Festival, ανέφερε: “σε συνέχεια του περσινού tribute στον Marlon Brando, έμοιαζε φυσικό & λογικό να τιμήσουμε φέτος την μνήμη του Paul Newman. Δύο καλλιτέχνες iconic & χαρισματικοί, φίλοι και αντίπαλοι που κυρίευσαν την μεγάλη οθόνη και κέρδισαν τον γενικό θαυμασμό με κοινό τους γνώρισμα και την αφοσίωση τους στα ανθρώπινα δικαιώματα & τη μάχη ενάντια στην φυλετική ανισότητα. Φέτος το spotlight (τα φώτα) στρέφονται εξολοκλήρου στον Newman και στις υπέροχες ερμηνείες του”.
*Η φωτ. στο επίσημο poster του 43ου Φεστιβάλ του Τορίνο είναι τραβηγμένη το 1981 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Absence of Malice-Χωρίς δόλο», σε σκηνοθεσία Sydney Pollack. (Photo credit: Eva Sereny / Iconic Images).
*Tο Torino Film Festival διοργανώνεται από το Museo Nazionale del Cinema of Turin με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας– Directorate General for Cinema and Audiovisual, το Piedmont Region, την πόλη του Τορίνο, την Compagnia di San Paolo Foundation, και το CRT Foundation.
"Λυσσασμένη Γάτα".
"Οι Δύο Ληστές".
"Ο Δρόμος της Απώλειας".
"Το Κεντρί".
"Το Χρώμα του Χρήματος".
"Hud".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr