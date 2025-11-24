Αγρίνιο: Ευθανασία στο άλογο που τραυματίστηκε σε τροχαίο - Είχε κατάγματα στη σπονδυλική στήλη

Με ευθανασία, δυστυχώς, ήρθε η λύτρωση για το άλογο που τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.25) στη Στράτο Αγρινίου.

Το ζώο υπέφερε για ώρες στην άκρη της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας με διαλυμένη τη σπονδυλική στήλη. Η δημοσιοποίηση του θέματος από τo sinidisi.gr προκάλεσε οργή και αγανάκτηση.

Τελικώς, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) που ενημερώθηκε και έστειλε κτηνίατρο από την Άρτα για να εξετάσει στο ζώο και να αποφανθεί. Η κατάσταση του αλόγου που παρασύρθηκε από όχημα ήταν, δυστυχώς, μη αναστρέψιμη και γι’ αυτό υποβλήθηκε σε ευθανασία, νωρίς το απόγευμα.

Στο ερώτημα γιατί έπρεπε να περάσει τόσος χρόνος μέχρι να βρεθεί μια λύση, έστω και η απευκταία, για το άτυχο ζώο η απάντηση σχετίζεται με το ποιος φορέας είναι αρμόδιος να παρέμβει. Αναρμόδιοι εμφανίζονταν ο καθένας για συγκεκριμένους λόγους ο Δήμος, η Περιφέρεια και το Δασαρχείο. Κι αυτό επειδή το νομικό πλαίσιο για τη διαχείρηση τέτοιων ζητημάτων διέπεται από ασάφεια. Ο αντιδήμαρχος Πάνος Μαρνέζος εξήγησε στη «Συνείδηση» ότι κτηνίατρος που προσλήφθηκε πρόσφατα από το Δήμο δεν θα μπορούσε να χειριστεί το περιστατικό όχι μόνο λόγω αναρμοδιότητας αλλά και γιατί δεν διαθέτει τα υλικά που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.

Η Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου απάντησε σε επικριτικά σχόλια και δεκάδες τηλεφωνήματα που δέχτηκε, εξηγώντας ότι ούτε δικαιοδοσία είχε, ούτε μπορούσε να μεταφέρει με κάποιον τρόπο το δύστυχο ζώο. Η πολύωρη προσπάθεια επικοινωνίας με οργανώσεις που ασχολούνται με άλογα είχαν αποβεί άκαρπες όπως έκανε γνωστό η κ. Βούλα Αναγνωστοπούλου που κάλεσε τον κόσμο να ζητάει ευθύνες, από εκείνους στους οποίους ανήκουν.

Συγκλονισμένος από τη μάχη που έδινε το άλογο είναι και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στράτου Νίκος Σιδέρης. Του έδωσε νερό με τα χέρια αλλά κατάλαβε αμέσως ότι το ζώο δεν ήταν σε θέση να κουνήσει τα πίσω άκρα. Και ο ίδιος μπήκε στη διαδικασία να κάνει τηλεφωνήματα για βρεθεί τρόπος ώστε να λυτρωθεί το άλογο από το μαρτύριο που βίωνε.

Σημειώνεται τέλος ότι το ζώο, το πιθανότερο, ανήκε σε κοπάδι άγριων αλόγων του Πεταλά που κινδυνεύουν να παρασυρθούν από οχήματα ενώ εκτεθειμένοι σε μεγάλο κίνδυνο είναι και οι οδηγοί. Ο οδηγός του οχήματος που το παρέσυρε, φέρεται να πιστοποίησε αυτήν την εκδοχή στην Τροχαία αφού ανέφερε ότι προσπάθησε να αποφύγει κοπάδι ζώων.