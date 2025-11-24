Αγρίνιο: Χτυπημένο άλογο από τροχαίο παραμένει εγκαταλειμμένο στην άκρη του δρόμου

Το αλογάκι παρασύρθηκε από το ΙΧ και τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της Τροχαίας στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και της Πυροσβεστικής που μετέφερε το άλογο στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια, άνθρωποι φρόντισαν να σκεπάσουν το τραυματισμένο ζωντανό με κουβέρτα, ωστόσο χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση το Αγρίνιο έπεσε πάνω στο κοπάδι αλόγων την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, με τον οδηγό να προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση όμως τελικά να τραυματίζει ένα εξ αυτών, όπως μεταδίδει το sinidisi.gr.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη μία περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) στο Αγρίνιο, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με κοπάδι αλόγων που διέσχιζε την Εθνική Οδό.

Νομοθετικό κενό…μπλοκάρει την περίθαλψη του αλόγου

Το νομοθετικό κενό που υπάρχει ωστόσο, σε σχέση με τη διαχείριση του περιστατικού, φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στην επίλυση του ζητήματος, και να αποτελεί την αιτία που δεν έχει βρεθεί κτηνίατρος ούτε από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου ούτε από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταφορά του άτυχου ζώου σε προστατευμένο περιβάλλον.

Η εικόνα του αλόγου να σφαδάζει από τους πόνους προκαλεί αγανάκτηση για το γεγονός ότι από τα ξημερώματα δεν έχε βρεθεί μια λύση για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζώο δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα άγρια άλογα του Πεταλά για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί ότι βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για τροφή. Αντιστοίχως, κίνδυνο διατρέχουν και οι οδηγοί που βρίσκονται τυχαία μπροστά τους την ώρα που οδηγούν αμέριμνοι. Από το συγκεκριμένο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού ωστόσο το όχημα του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.