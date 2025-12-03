Γρ. Αρναούτογλου: Υπάρχει ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα, xωρίς εκείνη την αγωγή δεν θα ήμουν εδώ σήμερα

Τον στιγματισμό γύρω από τα φάρμακα για την ψυχική υγεία, τα οποία χρειάστηκε να πάρει για ένα διάστημα, ανέδειξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εξηγώντας ότι η αγωγή που ακολούθησε ήταν καθοριστική για την πορεία του, καθώς χωρίς αυτή δεν θα βρισκόταν, όπως είπε, στη θέση που είναι σήμερα.

Σε συζήτηση που είχε ο παρουσιαστής το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στο «The 2Night Show» με τον φαρμακοποιό καλεσμένο του, Θεμιστοκλή Τσίτσο, μίλησε για την περίοδο που χρειάστηκε βοήθεια, όταν αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στο ταμπού που ακόμα και σήμερα παρατηρεί να υπάρχει, όταν παραδέχεται ότι πήρε αγωγή. Όπως δήλωσε: «Έχω πάρει φάρμακα την περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά και μιλάω πολύ άνετα γι' αυτό. Υπάρχει ένα ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα και με κοιτούσαν πολλές φορές. Χωρίς εκείνη την αγωγή δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».