Αχαΐα: Ανθρωποκτονίες, ληστείες, ενδοοικογενειακή βία: Η πλειοψηφία των δραστών κυκλοφορεί ελεύθερη

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στην Αχαΐα, για την περίοδο 2020-2024, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έρευνα, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα "Νεολόγος" καταγράφει τη συνολική εγκληματικότητα χωρίς να εστιάζει στην πρόληψη ή στην αναλυτική περιγραφή των περιστατικών, αλλά δείχνει τις δυνατότητες εξιχνίασης υποθέσεων και την εικόνα των ανεξιχνίαστων αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά ανά έτος ήταν:

2020: 5.743

2021: 6.492

2022: 5.014

2023: 6.322

2024: 6.674

Η αύξηση των περιστατικών δείχνει ότι η αστυνόμευση στην περιοχή δεν επαρκεί, ανεξαρτήτως της φύσης των πράξεων. Από αυτές, οι εξιχνιάσεις ήταν:

2020: 1.404

2021: 1.810

2022: 1.424

2023: 986

2024: 1.810

Η πλειοψηφία των παραβατών παραμένει άγνωστη, με περίπου 16.000 ανεξιχνίαστες υποθέσεις τα τελευταία πέντε χρόνια, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα άτομα ή και περισσότερα. Κατά μέσο όρο, τα ανεξιχνίαστα περιστατικά ανά έτος ήταν:

2020: 4.498

2021: 4.860

2022: 2.231

2023: 1.431

2024: 2.888

Οι κύριες κατηγορίες αδικημάτων περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες, απείθεια, απόδραση, διατάραξη ασφάλειας, εμπρησμούς, παραχαράξεις, εξύβριση, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, προσβολή συμβόλων, σωµατικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και άλλα.

Για το 2022, συγκεκριμένα καταγράφηκαν:

275 κακουργήματα και 751 πλημμελήματα

310 προσβολή πολιτικής εξουσίας

87 εγκλήματα περιουσίας

44 επικίνδυνα εγκλήματα

253 οικογενειακά ζητήματα

96 αδικημάτων απονομής δικαιοσύνης

660 κατά της τιμής

317 σωµατικής ακεραιότητας

2.310 κατά ιδιοκτησιών

550 κατά προσωπικής ελευθερίας

420 ναρκωτικά

367 ενδοοικογενειακή βία

298 σωµατικές βλάβες

595 εξύβριση

Αναφορικά με την καταγωγή, από τους 5.014 δράστες που εξιχνιάστηκαν το 2022, οι 4.688 ήταν Έλληνες και μόνο 326 αλλοδαποί, καταρρίπτοντας στερεότυπα για τους ξένους.

Ηλικιακά, η πλειονότητα των δραστών ανήκει στις ηλικίες 45-59 (1.100+), ακολουθούν οι 35-44 (950+), 25-29 (400+), 21-24 (400 περίπου). Σε ανηλίκους καταγράφηκαν 27 περιστατικά ηλικίας 7-13 και 309 ηλικίας 13-17 ετών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραβατικών στην Αχαΐα παραμένει ανεξιχνίαστη και κυκλοφορεί ελεύθερη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρανομιών και αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και πιο αποτελεσματική δράση των διωκτικών αρχών.