Αχαΐα: Ανθρωποκτονίες, ληστείες, ενδοοικογενειακή βία: Η πλειοψηφία των δραστών κυκλοφορεί ελεύθερη

Από το 2020 έως το 2024 τα καταγεγραμμένα περιστατικά στην Αχαΐα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, φτάνοντας τα 6.674 το 2024
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στην Αχαΐα, για την περίοδο 2020-2024, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η έρευνα, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα "Νεολόγος" καταγράφει τη συνολική εγκληματικότητα χωρίς να εστιάζει στην πρόληψη ή στην αναλυτική περιγραφή των περιστατικών, αλλά δείχνει τις δυνατότητες εξιχνίασης υποθέσεων και την εικόνα των ανεξιχνίαστων αδικημάτων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά ανά έτος ήταν:
2020: 5.743
2021: 6.492
2022: 5.014
2023: 6.322
2024: 6.674
Η αύξηση των περιστατικών δείχνει ότι η αστυνόμευση στην περιοχή δεν επαρκεί, ανεξαρτήτως της φύσης των πράξεων. Από αυτές, οι εξιχνιάσεις ήταν:
2020: 1.404
2021: 1.810
2022: 1.424
2023: 986
2024: 1.810
Η πλειοψηφία των παραβατών παραμένει άγνωστη, με περίπου 16.000 ανεξιχνίαστες υποθέσεις τα τελευταία πέντε χρόνια, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα άτομα ή και περισσότερα. Κατά μέσο όρο, τα ανεξιχνίαστα περιστατικά ανά έτος ήταν:
2020: 4.498
2021: 4.860
2022: 2.231
2023: 1.431
2024: 2.888
Οι κύριες κατηγορίες αδικημάτων περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες, απείθεια, απόδραση, διατάραξη ασφάλειας, εμπρησμούς, παραχαράξεις, εξύβριση, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, προσβολή συμβόλων, σωµατικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και άλλα.
Για το 2022, συγκεκριμένα καταγράφηκαν:
275 κακουργήματα και 751 πλημμελήματα
310 προσβολή πολιτικής εξουσίας
87 εγκλήματα περιουσίας
44 επικίνδυνα εγκλήματα
253 οικογενειακά ζητήματα
96 αδικημάτων απονομής δικαιοσύνης
660 κατά της τιμής
317 σωµατικής ακεραιότητας
2.310 κατά ιδιοκτησιών
550 κατά προσωπικής ελευθερίας
420 ναρκωτικά
367 ενδοοικογενειακή βία
298 σωµατικές βλάβες
595 εξύβριση
Αναφορικά με την καταγωγή, από τους 5.014 δράστες που εξιχνιάστηκαν το 2022, οι 4.688 ήταν Έλληνες και μόνο 326 αλλοδαποί, καταρρίπτοντας στερεότυπα για τους ξένους.
Ηλικιακά, η πλειονότητα των δραστών ανήκει στις ηλικίες 45-59 (1.100+), ακολουθούν οι 35-44 (950+), 25-29 (400+), 21-24 (400 περίπου). Σε ανηλίκους καταγράφηκαν 27 περιστατικά ηλικίας 7-13 και 309 ηλικίας 13-17 ετών.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραβατικών στην Αχαΐα παραμένει ανεξιχνίαστη και κυκλοφορεί ελεύθερη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρανομιών και αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και πιο αποτελεσματική δράση των διωκτικών αρχών.
