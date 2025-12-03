Παιχνίδια εκδίκησης: Ο Άγης προτείνει στη Μάγια να κάνουν δεύτερο παιδί

Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο;
Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» έρχονται σήμερα Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο συγκλονιστικές εξελίξεις.
Ο Άγης προσπαθεί να ελέγξει και να χειραγωγήσει την ψυχολογία της Μάγιας, προτείνοντάς της να βλέπει γιατρούς, ενώ δε χρειάζεται, αλλά και προτείνοντας να κάνουν ένα δεύτερο παιδί. Η Χρύσα, όμως, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις προτάσεις του Άγη.
Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου
Επεισόδιο 68ο: Έχοντας ως όπλο στα χέρια του τις πληροφορίες που έμαθε από την Άννα, ο Χρήστος προσεγγίζει εκ νέου τον Διονύση για να συμπληρώσει το παζλ. Η σχέση του Άγη και της Μάγιας έχει κρυμμένα μυστικά κι ο Χρήστος σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο.
Την ίδια στιγμή, η παραίτηση της Αφροδίτης από το μπαρ και η έλλειψη επαφής μαζί της ταράζει τον Μάνο και φέρνει τη Χρύσα σε δύσκολη θέση, αφού δεν μπορεί να εξηγήσει τη στάση της κόρης του. Ο Μάρκος, θέλοντας να δείξει την αγάπη του για την Κλέλια και τον Διονύση, ζητάει να γίνει νονός του μωρού τους. Ο Άγης προσπαθεί να ελέγξει και να χειραγωγήσει την ψυχολογία της Μάγιας, προτείνοντάς της να βλέπει γιατρούς, ενώ δε χρειάζεται, αλλά και προτείνοντας να κάνουν ένα δεύτερο παιδί. Η Χρύσα, όμως, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις προτάσεις του Άγη.
