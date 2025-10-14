Πάτρα: Η 4μελής μπάντα "Μπουζουξήδες-Bouzouksides" live στο Μηχανουργείο

Έρχεται η νέα γενιά! "Οι Μπουζουξήδες-Bouzouksides".

Πρόκειται για μια τετραμελή μπάντα αποτελούμενη από τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Σπύρο και τον Γαβριήλ που όπως οι ίδιοι λένε "μας ενώνει η αγάπη και ο σεβασμός για τη μουσική, και ιδιαίτερα για το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, που κουβαλά μέσα του την ψυχή και την ιστορία αυτού του τόπου. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το είδος και να το περάσουμε στη νέα γενιά, μέσα από τον δικό μας ήχο και το μεράκι μας.

Κάθε μας εμφάνιση είναι μια γιορτή της παρέας, της αυθεντικότητας και του καλού λαϊκού ήχου".

"Οι Μπουζουξήδες" θα παίξουν live στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο, στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου καθώς και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 9 το βράδυ.

Ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ.

* Θα σερβίρονται επιλεγμένοι μεζέδες.

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516.

Μηχανουργείον, οδός Ευμήλου 2-4 πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, Πάτρα.