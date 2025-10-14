Τηλεθέαση: Πρωτιά για το Hotel Elvira στην prime time

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε γι’ ακόμα ένα βράδυ το Hotel Elvira.

Όπως αναφέρει το zappit.gr τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η νέα κωμωδία του Mega σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time και με μέσο όρο 16,7% πάτησε κορυφή στο δυναμικό κοινό.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το Porto Leone με 15,7% και ο Άγιος Έρωτας με 14,3%. Η Γη της Ελιάς είχε 11,4%, το Grand Hotel 11%, το The Wall 9,6%, η Φάρμα 9,4%, το Γιατί ρε πατέρα 9,4%, το Prime Time 5,1%, το Καλά θα πάει κι αυτό 3,2%, το Παιδί 2,5% και η Ηλέκτρα 1,9%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 19%, το Porto Leone 18,4%, η Γη της Ελιάς 18,2%, το Grand Hotel 15,9%, το Hotel Elvira 12,2%, το The Wall 10,2%, το Γιατί ρε πατέρα 8,9%, η Φάρμα 7,9%, το Prime Time 5%, η Ηλέκτρα 4,1%, το Παιδί 2,7% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 16,7%

Porto Leone – 15,7%

Άγιος Έρωτας – 14,3%

Γη της Ελιάς – 11,4%

Grand Hotel – 11%

The Wall – 9,6%

Φάρμα – 9,4%

Γιατί ρε πατέρα – 9,4%

Prime Time – 5,1%

Καλά θα πάει κι αυτό – 3,2%

Το Παιδί – 2,5%

Ηλέκτρα – 1,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19%

Porto Leone – 18,4%

Γη της Ελιάς – 18,2%

Grand Hotel – 15,9%

Hotel Elvira – 12,2%

The Wall – 10,2%

Γιατί ρε πατέρα – 8,9%

Φάρμα – 7,9%

Prime Time – 5%

Ηλέκτρα – 4,1%

Το Παιδί – 2,7%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.