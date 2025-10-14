Τηλεθέαση: Πρωτιά για το Hotel Elvira στην prime time

Τι έδειξαν τα νούμερα
Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήρε γι’ ακόμα ένα βράδυ το Hotel Elvira.
Όπως αναφέρει το zappit.gr τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η νέα κωμωδία του Mega σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά στην prime time και με μέσο όρο 16,7% πάτησε κορυφή στο δυναμικό κοινό.
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το Porto Leone με 15,7% και ο Άγιος Έρωτας με 14,3%. Η Γη της Ελιάς είχε 11,4%, το Grand Hotel 11%, το The Wall 9,6%, η Φάρμα 9,4%, το Γιατί ρε πατέρα 9,4%, το Prime Time 5,1%, το Καλά θα πάει κι αυτό 3,2%, το Παιδί 2,5% και η Ηλέκτρα 1,9%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 19%, το Porto Leone 18,4%, η Γη της Ελιάς 18,2%, το Grand Hotel 15,9%, το Hotel Elvira 12,2%, το The Wall 10,2%, το Γιατί ρε πατέρα 8,9%, η Φάρμα 7,9%, το Prime Time 5%, η Ηλέκτρα 4,1%, το Παιδί 2,7% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Hotel Elvira – 16,7%
Porto Leone – 15,7%
Άγιος Έρωτας – 14,3%
Γη της Ελιάς – 11,4%
Grand Hotel – 11%
The Wall – 9,6%
Φάρμα – 9,4%
Γιατί ρε πατέρα – 9,4%
Prime Time – 5,1%
Καλά θα πάει κι αυτό – 3,2%
Το Παιδί – 2,5%
Ηλέκτρα – 1,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 19%
Porto Leone – 18,4%
Γη της Ελιάς – 18,2%
Grand Hotel – 15,9%
Hotel Elvira – 12,2%
The Wall – 10,2%
Γιατί ρε πατέρα – 8,9%
Φάρμα – 7,9%
Prime Time – 5%
Ηλέκτρα – 4,1%
Το Παιδί – 2,7%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,1%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
