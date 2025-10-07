Hotel Elvira: Η Ελβίρα παλεύει με τα τετραγωνικά του ξενοδοχείου

Αν η φράση «ο κάθε ένας και η τρέλα του» μπορούσε να περιγράψει κάποια σειρά, αυτή θα ήταν το Hotel Elvira. Στα επόμενα επεισόδια της κωμωδίας του MEGA θα δούμε ξεκαρδιστικές σκηνές, πολλές αναποδιές και μεταφυσικά γεγονότα.

Ο υπεύθυνος της πολεοδομίας έρχεται να ελέγξει το ξενοδοχείο, τη στιγμή που οι σωλήνες έχουν γεμίσει παράσιτα. Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τα τετραγωνικά και η Ελβίρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα κάρο παράδοξα γεγονότα. Τι άλλο θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμωδίας του MEGA;

Hotel Elvira: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 3 – «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση» (Τετάρτη 8 Οκτωβρίου): Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι στην πραγματικότητα. Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία.

Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στο χώρο. Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…



Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

Hotel Elvira: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 4 – «Φωτιά στα μπατζάκια μας» (Πέμπτη 9 Οκτωβρίου): Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία, και η Ελβίρα κάνει το παν για να κρατήσει τη σχέση τους μέσα σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια. Το υποχρεωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας για να πάρει το ξενοδοχείο άδεια λειτουργίας προσγειώνει στο ξενοδοχείο τον σκληροπυρηνικό εκπαιδευτή Κράλλη.

Ο Παντελής με τη Λαμπρινή φροντίζουν να σαμποτάρουν τη διανομή πυροσβεστήρων στο «Ελβίρα». Έτσι, όταν η Νούλη προσπαθεί πεισματικά να μαγειρέψει για να εντυπωσιάσει, ένα βραχυκύκλωμα προκαλεί πραγματική πυρκαγιά. Αυτό όμως που φαίνεται να έχει μόλις ανάψει είναι ο έρωτας του Χάρι με την Ελβίρα με ένα τους κρυφό φιλί μέσα στο χάος της άσκησης πυρασφάλειας…



Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Κράλης, εκπαιδευτής πυρασφάλειας), Θανάσης Ζερίτης (Λάκης)