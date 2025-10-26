Πέθανε η ηθοποιός και μητέρα της θρυλικής «Lassie», Τζουν Λόκχαρτ

Η Τζούν Λόκχαρτ, η δημοφιλής Αμερικανίδα ηθοποιός που άφησε το στίγμα της τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, έφυγε σε ηλικία 100 ετών.

Σύμφωνα με το People, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης από φυσικά αίτια, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Τζούν Ελίζαμπεθ, και την εγγονή της, Κριστιάνα. Οπως δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος της οικογένειας και φίλος της επί 40 χρόνια, Λάιλ Γκρέγκορι, «ήταν πολύ ευτυχισμένη μέχρι το τέλος, διάβαζε κάθε μέρα τους New York Times και τους LA Times. Ηταν πολύ σημαντικό για εκείνη να παραμένει ενημερωμένη με τα γεγονότα της ημέρας».

Γεννημένη το 1925 στη Νέα Υόρκη, κόρη των ηθοποιών Τζιν και Κάθλιν Λόκχαρτ, εμφανίστηκε πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις οκτώ ετών. Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο της το 1938, στο A Christmas Carol, υποδυόμενη την κόρη του Μπομπ Κράτσιτ.

Στο Μπρόντγουεϊ πρωταγωνίστησε στα έργα For Love or Money (1947) και The Grand Prize (1955). Η ερμηνεία της στο For Love or Money τής χάρισε ειδικό βραβείο Tony το 1948, ως καλύτερης νέας ηθοποιού.

Ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία το 1949, με εμφανίσεις σε σειρές όπως Hallmark Hall of Fame, Shirley Temple’s Storybook, Wagon Train και Gunsmoke. Σε μια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν οκτώ δεκαετίες, εμφανίστηκε επίσης στα Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210, The Beverly Hillbillies, Happy Days, Full House, Roseanne και Grey’s Anatomy.

Η Λόκχαρτ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά Lassie το 1958, ενώ από το 1965 έως το 1968 ενσάρκωσε τη μητέρα μιας οικογένειας εξερευνητών του διαστήματος στο εμβληματικό Lost in Space. Το 2021, μάλιστα, συμμετείχε στη νέα έκδοση της σειράς στο Netflix.

Σε συνέντευξή της στο NPR το 2004, είχε δηλώσει χιουμοριστικά: «Οι άνθρωποι μού έλεγαν ότι το Lost in Space τούς ενέπνευσε να γίνουν επιστήμονες. Συμμετείχα στη σειρά έξι χρόνια και ποτέ κανείς δεν ήρθε να μου πει “με έκανε να θέλω να γίνω αγρότης”».

Η Λόκχαρτ υπήρξε υποψήφια δύο φορές για Emmy, μεταξύ αυτών και για καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά, για το Lassie. Εχει τιμηθεί με δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση.

Το 1951 παντρεύτηκε τον Τζον Φ. Μαλόνεϊ, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, την Αν και την Τζούν Ελίζαμπεθ, προτού χωρίσουν το 1959. Η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.