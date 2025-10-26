Η Πάτρα σε ρυθμούς Halloween: Βιτρίνες και δρόμοι με spooky διάθεση- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η Πάτρα έχει μπει σε… τρομακτική διάθεση! Δρόμοι και βιτρίνες έχουν… σκοτεινά σκηνικά, μάγισσες, σκελετούς και κολοκύθες, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τον εορτασμό του Halloween.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, ο πεζόδρομος της Ηφαίστου, είναι έτοιμος να υποδεχθεί την εορτή.

Η παρέλαση, που γίνεται για δεύτερη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:30 και σημείο εκκίνησης τη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Τριών Ναυάρχων. Παρότι το Halloween φέτος πέφτει καθημερινή (Παρασκευή 31.10), η εκδήλωση μεταφέρθηκε για το ερχόμενο Σάββατο για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού.

Το Halloween στην Ελλάδα

Το έθιμο του Halloween είναι περισσότερο διαδεδομένο σε χώρες του εξωτερικού όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α. Παρόλα αυτά γιορτάζεται και στην Ελλάδα. Την ημέρα αυτή μπορεί να εκδηλώνονται κάποια πάρτι με τρομακτικά κοστούμια σε καταστήματα, ή να γίνονται τοπικές εκδηλώσεις με γλυκά, τρομακτικές στολές, κτλ.

Τι ντύνονται στο Halloween

Τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι ντύνονται κάτι «τρομακτικό»



● τέρατα

● κακές μάγισσες

● σκελετοί

● χάρος

● βρυκόλακες

● τρομακτικοί χαρακτήρες από ταινίες

● δράκοι - δράκουλες

● φαντάσματα

● ζόμπι

● φορούν πολύ άσχημες μάσκες

● κτλ.



Επίσης στολίζουν τα σπίτια τους με τρομακτική διακόσμηση. Τα πιο συνηθισμένα τρομακτικά διακοσμητικά στοιχεία είναι:



● κολοκύθες με μάτια και δόντια

● αράχνες

● ψεύτικοι σκελετοί

● φανάρια και κεριά

● σκουπόξυλα και καπέλα μάγισσας

● φαντάσματα

● μαύρες γάτες

● νυχτερίδες

● ομοιώματα από τέρατα