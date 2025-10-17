Θεσσαλονίκη: Ένα λεωφορείο με...φαντάσματα στους δρόμους

Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα κρέμονται από την οροφή του λεωφορείου – φιγούρες με γκρίζα μαλλιά και φαρδιά, φθαρμένα και λερωμένα ρούχα – σ’ ένα τοπίο κάπως απόκοσμο, που παραπέμπει σε σκηνή κινηματογραφικής ταινίας τρόμου.

Δεν έχει όμως καμία σχεση μ αυτήν, αλλά για το σκηνικό μέσα στο λεωφορείο ΚΤΕΛ της γραμμής 57 που έχει «σκηνοθέτη, παραγωγό» και πρωταγωνιστή τον οδηγό του, Μάνο Κατσικά, γνωστό πλέον για τις μεταμορφώσεις του λεωφορείου – καθώς κάθε εποχή βάζει την πινελιά του. Έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει και από το φετινό Halloween!

Ο ίδιος σίγουρα δεν φοβάται τα φαντάσματα, γιατί εδώ και λίγες μέρες περνάει πολλές ώρες συνταξιδεύοντας μαζί τους, ενώ οι επιβάτες της γραμμής τα βλέπουν αναμφίβολα με... άλλο μάτι και μπαίνοντας στο μέσο μαζικής μεταφοράς περνούν σε μια άλλη ...διάσταση..

«Πλέον μας έχουν μάθει και περιμένουν από εμάς τον στολισμό», λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις εικόνες, έδωσε πάλι τον καλύτερό του εαυτό και μετέφερε το Halloween στο εσωτερικό του λεωφορείου.

Έχουμε στολίσει τα τζάμια, το παρμπρίζ, τις θέσεις, το πάτωμα – όλα παραπέμπουν στον εορτασμό που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στη χώρα μας, έστω και δειλά... Οι νέοι ειδικά ενθουσιάζονται· οι παλιότεροι ρωτούν τι σημαίνουν όλα αυτά... και κυρίως πώς συνδυάζονται με τη δική μας κολοκύθα που έχει το χαρακτηριστικό, τρομακτικό χαμόγελο.

Το βράδυ, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο ...παραξενη. Στο ημίφως, με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, νιώθεις πως δίπλα σου μπορεί να καθίσει η Wednesday από την Οικογένεια Άνταμς... και να κατέβει στην επόμενη στάση.

«Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, φορτωμένη, με άγχος από τον κόσμο, και πετυχαίνουμε κάθε μέρα να κάνουμε τον κόσμο – στο διάστημα που βρίσκεται εντός του λεωφορείου – να χαμογελά και να φεύγει χαρούμενος. Ο κόσμος μένει έκθαμβος, λέει τα καλύτερα», αναφέρει ο κ. Κατσικάς που προετοιμάζει ήδη τον επόμενο(εσωτερικό) διάκοσμο για τα Χριστούγεννα.