Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λυκούρια Καλαβρύτων: Πεζοπόρος έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο

Λυκούρια Καλαβρύτων: Πεζοπόρος έχασε την...

Μετά από επιχείρηση αρκετών ωρών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον τραυματία

Μια καλά συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το χωριό Λυκούρια Καλαβρύτων, στο ορεινό μονοπάτι Ε, όπου τραυματίστηκε Γάλλος υπήκοος που πραγματοποιούσε πεζοπορία στην περιοχή.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com ο πεζοπόρος έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο του μονοπατιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί μόνος του.
Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, η οποία κινητοποίησε ομάδα έμπειρων διασωστών και αναρριχητών. Μετά από επιχείρηση αρκετών ωρών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον τραυματία, να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.
Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρίπολης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Ειδήσεις Τώρα

Pink the City: Η Πάτρα σήμερα ενώνεται, φοράει ροζ και περπατά για τη ζωή

Ναυάγια πολέμου, στον ναρκοθετημένο δίαυλο του Μεσολογγίου- Τα απομεινάρια των πλοίων και οι τραγικές ιστορίες τους

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Διάσωση Πεζοπορία

Ειδήσεις