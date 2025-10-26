Λυκούρια Καλαβρύτων: Πεζοπόρος έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο

Μια καλά συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το χωριό Λυκούρια Καλαβρύτων, στο ορεινό μονοπάτι Ε, όπου τραυματίστηκε Γάλλος υπήκοος που πραγματοποιούσε πεζοπορία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com ο πεζοπόρος έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο του μονοπατιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί μόνος του.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, η οποία κινητοποίησε ομάδα έμπειρων διασωστών και αναρριχητών. Μετά από επιχείρηση αρκετών ωρών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον τραυματία, να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρίπολης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.