Pink the City: Η Πάτρα σήμερα ενώνεται, φοράει ροζ και περπατά για τη ζωή

Η Πάτρα «ντύνεται στα ροζ» σήμερα, καθώς πραγματοποιείται ο συμβολικός περίπατος ευαισθητοποίησης Pink the City 2025, που διοργανώνει το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας.

Στη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, στις 11.30, δίνεται η εκκίνηση του πιο ροζ περιπάτου της χρονιάς. Με κεντρικό σύνθημα «Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο- Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού», οι συμμετέχοντες στέλνουν ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Η διαδρομή του Pink the City 2025 περνά μέσα από την οδό Μαιζώνος, την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη και τη Ρήγα Φεραίου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της ξανά στην Αγίου Νικολάου. Όλη η πόλη θα γεμίσει ροζ μπαλόνια, χαμόγελα και αισιοδοξία, με πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά στη μεγάλη αυτή γιορτή της πρόληψης.

Το Pink the City αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, φορέων και οργανισμών, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση και την ενδυνάμωση κάθε γυναίκας απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν τη διοργάνωση, συμμετέχοντες, εθελοντές, υποστηρικτές και τον Μέγα Χορηγό booktickets.gr, και καλεί όλους να γίνουν μέρος του μηνύματος:

Η πρόληψη σώζει ζωές. Η ελπίδα συνεχίζει να ανθίζει- σήμερα, στην πιο ροζ πόλη της Ελλάδας.