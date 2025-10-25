Ωρωπός: Άγρια επίθεση σε 30χρονο μέσα στην επιχείρησή του- Τον χτύπησαν με σφυριά

Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας μέσα στο κομμωτήριό του στη Σκάλα Ωρωπού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν στο κατάστημα γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) και επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους δράστες δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.