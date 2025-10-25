Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε- Τραυματισμένο και το 4χρονο παιδί της

Σοκ έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε και το παιδί τους.

Το 4χρονο φέρει εκδορές, με τις αρχές να διερευνούν αν προκλήθηκαν από επίθεση ή αν τραυματίστηκε προσπαθώντας, μέσα στον πανικό του, να προστατεύσει τη μητέρα του.

Η 40χρονη μητέρα, που δέχθηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές, αποσωληνώθηκε ωστόσο, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή.

Το μόλις τεσσάρων ετών αγοράκι της, μάρτυρας της φρίκης, νοσηλεύεται στο Παίδων.

Παραμένει σε κατάσταση σοκ και φέρει εκδορές, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Στην κούνια ήταν το οκτώ μηνών αδελφάκι του.

Τα λόγια που ψέλλισε στους αστυνομικούς, όταν βρήκαν το παιδί στην αυλή του σπιτιού στο Κορωπί συγκλονίζουν: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι».

«Το τεσσάρων ετών αγοράκι είναι πολύ τρομαγμένο. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Φέρει εκδορές πίσω από το αυτί. Δεν έχει κάποια παραμέληση περιβαλλοντική.

Ο παππούς, ο πατέρας της 40χρονης, παραμένει με τα παιδιά τις βραδινές ώρες. Το πρωί και το μεσημέρι έρχεται και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού των παιδιών», αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί κατέθεσε για τρεις ώρες και είπε πως χτύπησε όταν ο μπαμπάς του το έσπρωξε όταν εκείνος πήγε να προστατέψει τη μητέρα του.