Λάρισα: 18 μηνών βρέφος στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα το Σάββατο (25.10.2025), όταν ένα βρέφος μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Το 18 μηνών παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Πρόκειται για οικιακό ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το παιδί νοσηλευόταν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο μικρότερης περιοχής στη Θεσσαλία και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω των εγκαυμάτων.