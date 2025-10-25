Διαταραχή express με βροχές, καταιγίδες και 30άρια τη Δευτέρα- Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις".

"Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Καλημέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Ο μετεωρολόγος για την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου είπε πως ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Στην ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σήμερα το μεσημέρι (25.10.2025) στα social media, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός. Όπως αναφέρει, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Με καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 26-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με πιθανότητα στην Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 28-10-2025 – Εθνική εορτή

Στην ανατολική νησιωτική χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι κυρίως στη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν μέχρι νωρίς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.