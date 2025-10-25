Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη

Με γρήγορες διαδικασίες σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

Το μαγαζί συνέχιζε να λειτουργεί λίγες μέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του κοριτσιού, το οποίο, ενώ διασκέδαζε με φίλους, αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω και κατέρρευσε μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας στο Γκάζι.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε για το θέμα εκτάκτως σήμερα (25.10.2025) και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι έδωσε εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar «που σέρβιρε παρανόμως ποτά».

Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

«Μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. – Νοσοκομείου

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο Α.Τ. Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.