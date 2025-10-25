Κορωπί: Φίλος του ζευγαριού για 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε- «Δεν φαινόταν να είναι καλά με τον σύντροφό της»

Η τοπική κοινωνία στο Κορωπί παραμένει σοκαρισμένη μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε την Πέμπτη (23.10.2025), με θύμα μια 40χρονη Λιθουανή, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, έπειτα από τον βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε την 40χρονη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι τους στο Κορωπί. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της. Μάλιστα, ο μεγάλος γιος του ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές ότι η μητέρα του έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν βίαιος και κατά του ενός παιδιού, αφού και στον 4χρονο εντοπίστηκαν χτυπήματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ένας πολύ κοντινός φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ανέφερε ότι ο 50χρονος είχε περίεργη και αντικοινωνική συμπεριφορά.

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό», είπε ο κουμπάρος του ζευγαριού.