Πήλιο: 64χρονος κυνηγός έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε απόκρημνη πλαγιά

Τραγικό τέλος είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) το κυνήγι μιας παρέας φίλων στο Πήλιο.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σε απόκρημνη πλαγιά, σε περιοχή μεταξύ Χανίων και Κισού, ένας άνδρας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, πρόκειται για 64χρονο που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και δεν κατάφερε να επιζήσει. Το περιστατικό κινητοποίησε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.