Προφυλάκιση για έναν από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν από λίγο ένας από τους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα (25.10.2025) για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση που αφορά την υπόθεση.
Με σύμφωνη γνώμη του Έλληνα ευρωπαίου ανακριτή και της αρμόδιας εισαγγελέως αποφασίστηκε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.
Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ αναμένονται και οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορουμένων.
