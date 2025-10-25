Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έκρυβε τα παιδιά του για 4 χρόνια στην άγρια φύση- Αποκαλύφθηκαν τα κρησφύγετά του

Απίστευτο περιστατικό

Συγκλονιστικές εικόνες από τα καταφύγια που έστησε στη Νέα Ζηλανδία πατέρας, ο οποίος εξαφανίστηκε για τέσσερα χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του, κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η αστυνομία που ερευνά πώς ο πατέρας έκρυψε τα παιδιά του από τον κόσμο για σχεδόν τέσσερα χρόνια στην πυκνή άγρια φύση της Νέας Ζηλανδίας, δημοσίευσε νέες εικόνες από δύο πρόχειρα καταλύματα όπου πιστεύει ότι η οικογένεια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της. Όπως μεταδίδει το αμερικάνικο δίκτυο CNN, οι φωτογραφίες των απομακρυσμένων καταφυγίων στο δάσος που χρησιμοποίησε ο Τομ Φίλιπς, ο οποίος σκοτώθηκε από την αστυνομία τον περασμένο μήνα, δείχνουν δύο μεγάλα «οργανωμένα» καταλύματα που ήταν «καλά κρυμμένα» από την πυκνή βλάστηση, βόρεια και ανατολικά του Μαροκόπα, στη δυτική ακτή της χώρας. Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι αυτά τα καταλύματα χρησίμευαν ως τα βασικά κρησφύγετα της οικογένειας, επιτρέποντας στον Φίλιπς να μετακινείται μεταξύ της ακτής, των αγροτικών εκτάσεων και της άγριας φύσης με τα τρία του παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών.

Οι μυστικές βάσεις βοήθησαν την οικογένεια να ζήσει χωρίς να εντοπιστεί, μέχρι που η αστυνομία εντόπισε τελικά τον Φίλιπς τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου και διέσωσε τα παιδιά από τα βάθη του δάσους. Τι αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή δείχνουν μια βόρεια τοποθεσία με μια ξύλινη καλύβα κατασκευασμένη από κορμούς και σκεπασμένη με κάτι που μοιάζει με στέγη από άχυρο, με τους τοίχους της να είναι μερικώς εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Μια εικόνα του εσωτερικού δείχνει ένα υγρό, λασπωμένο δάπεδο, ένα πλαστικό κουβά, δύο μερικώς γεμάτα δοχεία και ένα παχύ σχοινί δεμένο σε ένα κούτσουρο πάνω σε ένα ξύλινο στύλο στήριξης. Κοντινότερες εικόνες αποκαλύπτουν μια πιο γερή κατασκευή φτιαγμένη από κορμούς και φύλλωμα, που στεγάζει ένα τραπέζι από κορμούς και αρκετές τσάντες, σχοινιά και ένα κράνος που κρέμονται από τα δοκάρια, τα οποία καλύπτονται από ένα πλαστικό μουσαμά.