Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γιώργος Παπαβασιλείου, διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, έπειτα από τις αποκαλύψεις για αποθεωτικά σχόλια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Παπαβασιλείου, που κατείχε τη θέση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνει: «Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του».

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί».