Κρήτη: 29χρονος σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

Τραγωδία στα Χανιά
Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).
Το δυστύχημα έγινε στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
