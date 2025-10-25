Το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης ανοιχτά της Κυλλήνης

Το πλοίο "ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ", που είχε ακινητοποιηθεί έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης λόγω μηχανικής βλάβης, ρυμουλκήθηκε και κατέπλευσε αργά το απόγευμα στο λιμάνι, όπου περνά επιθεώρηση. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρίας, την Κυριακή αναμένεται να επαναλειτουργήσει στα δρομολόγιά του.

Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 300 επιβάτες. Άλλα πλοία της εταιρίας Levante Ferris θα καλύψουν τα δρομολόγια προς τον Πόρο της Κεφαλονιάς και την Κυλλήνη.

Σε ανακοίνωση της εταιρίας σημειώνεται ότι: «Λόγω τεχνικού προβλήματος του πλοίου "KEFALONIA" τα δρομολόγια στις 25/10/2025 από Κυλλήνη προς Πόρο στις 12:00 και στις 16:30, θα εκτελεστούν από το πλοίο "MARE DI LEVANTE" στις 21:00, ενώ, το δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη στις 14:15 εκτελέστηκε στις 18:45 με το πλοίο "ANDREAS KALVOS"».