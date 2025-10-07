PINK THE CITY: Δώδεκα χρόνια ζωής, αλληλεγγύης και ελπίδας στην Πάτρα

Για δώδεκα χρόνια το PINK THE CITY αποτελεί σημείο αναφοράς για την Πάτρα, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο.

Πρόκειται για μια γιορτή ζωής, αλληλεγγύης και ενημέρωσης, που έχει ως στόχο να διαδώσει το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η πόλη «βάφεται» ροζ, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, και κάθε βήμα μετατρέπεται σε στήριξη για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης στηρίζουν τα Προγράμματα του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, δίνοντας σάρκα και οστά σε δράσεις που έχουν πραγματική αξία για την τοπική κοινωνία.

Ο Σύλλογος μπορεί να υλοποιεί πολυδιάστατα προγράμματα που αγκαλιάζουν κάθε ανάγκη μιας γυναίκας με εμπειρία καρκίνου μαστού. Από την ψυχοκοινωνική στήριξη μέχρι τη συμβουλευτική και την πρακτική βοήθεια, οι δράσεις του έχουν στόχο να προσφέρουν δύναμη, γνώση και ποιότητα ζωής. Παράλληλα, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενημέρωση του κοινού, ώστε η έγκαιρη διάγνωση να αποτελέσει όπλο κατά της ασθένειας.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι συγκινητικά. Στα δώδεκα χρόνια διοργάνωσης του PINK THE CITY με τα καθαρά έσοδα από τις εγγραφές των συμμετεχόντων υποστηρίχτηκαν: 1.266 γυναίκες-ασθενείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν 4.872 ώρες στήριξης μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης . Παράλληλα, στο πλαίσιο της Πρόληψης και της Έγκαιρης Διάγνωσης του καρκίνου του μαστού υλοποιήθηκαν 4.851 ατομικές κλινικές εξετάσεις μαστού και 85 ενημερωτικές ομιλίες που προσέφεραν έγκυρη πληροφόρηση και ενδυνάμωση.

Η Τηλεφωνική Γραμμή του Συλλόγου ανταποκρίθηκε σε 1.555 αιτήματα, προσφέροντας πρακτική και ψυχολογική βοήθεια. Στον ίδιο άξονα, διατέθηκαν 264 χρηστικά είδη (περούκες και είδη μαστεκτομής), ενώ η συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες οδήγησε στη διεξαγωγή 115 συνεδριών για Νομική και Διατροφική Συμβουλευτική, αλλά και Αξιολόγηση Λεμφοιδήματος.

Κάθε αριθμός αποτυπώνει μια αληθινή ιστορία, μια γυναίκα που ένιωσε την αλληλεγγύη να γίνεται απτή φροντίδα. Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, με τη δράση PINK THE CITY, αποδεικνύει πως η συλλογική προσπάθεια μπορεί να μεταμορφωθεί σε έργο ζωής, χαρίζοντας ελπίδα, κουράγιο και ποιότητα στην καθημερινότητα των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού.