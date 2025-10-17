Πάτρα: 9.500 μπλουζάκια θα «βάψουν» την Πάτρα ροζ- Όλα έτοιμα για το Pink the City 2025

Περίπου 9.500 μπλουζάκια έχουν ήδη διατεθεί από το «Άλμα Ζωής» ενόψει της καθιερωμένης πορείας Pink the City 2025, που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Πάτρας.

Για ακόμη μια χρονιά, -καιρού επιτρέποντος, φέτος-, το ροζ ποτάμι αναμένεται να ξεχυθεί στους δρόμους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα «Πρόληψη Παντού – Πρόληψη για Όλους!».

Στην παρουσίαση των εκδηλώσεων και φέτος η δημοσιογράφος Χριστίνα Λαμπίρη, μαζί με τον δημοσιογράφο Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει στην Πάτρα με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει καινοτομίες που υπόσχονται να αναβαθμίσουν την εμπειρία των συμμετεχόντων. Για πρώτη φορά, η αφετηρία και ο τερματισμός της πορείας θα είναι η πλατεία Γεωργίου, δημιουργώντας ένα ενιαίο και κεντρικό σημείο συνάντησης για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Η διαδρομή της πορείας θα διασχίζει κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης, Μαιζώνος, Γούναρη και Ρήγα Φεραίου, καταλήγοντας ξανά στην πλατεία Γεωργίου, προσφέροντας μια εντυπωσιακή και ζωντανή εικόνα ενός ροζ ποταμιού στην καρδιά της Πάτρας.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, με τους εθελοντές να ετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή. Η συμμετοχή του κοινού θεωρείται καθοριστική, καθώς κάθε βήμα και κάθε παρουσία στέλνει μήνυμα ζωής: η πρόληψη σώζει ζωές.

Η εκδήλωση αυτή δεν είναι απλώς μια πορεία· είναι μια γιορτή της ζωής, της αλληλεγγύης και της ενημέρωσης. Είναι η στιγμή που οι πολίτες, οι οικογένειες, οι φίλοι και οι κοινότητες ενώνουν τις φωνές τους και τα βήματά τους για έναν κοινό σκοπό. Κάθε συμμετοχή συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος πρόληψης και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης, μετατρέποντας την πόλη σε μια ζωντανή γιορτή ελπίδας και ζωής.