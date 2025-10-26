Καλά θα πάει κι αυτό: Πάρις και Μιχαέλα συναντιούνται μετά από χρόνια

Τριήμερο γέλιου, ανατροπών και απόλυτης «παράνοιας» στα επόμενα επεισόδια του «Καλά θα πάει κι αυτό» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 27 έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 και στις 22:45.

Τάσος και Πάρις ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες ενώ ο Πάρις και η Μιχαέλα συναντιούνται μετά από χρόνια. Εκείνος προσπαθεί να μην καταρρεύσει και εκείνη τον περιγελά. Η Φιλιώ αντιλαμβάνεται πως οι μπράβοι έχουν τρυφεροί πλευρά. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια του «Καλά θα πάει κι αυτό».

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 19ο. Ο Τάσος εμφανίζεται απρόσμενα στο γραφείο του Πάρι. Οι δύο άντρες ανταλλάσσουν λόγια γεμάτα ειρωνεία, σαν φίλοι και εχθροί ταυτόχρονα. Η Νάταλι, ενθουσιασμένη, μιλά για τη «μούσα» του Ερρίκου, ενώ ο Πάρις δείχνει πιο ψυχρός και καχύποπτος από ποτέ. Η Μιχαέλα φτάνει στην εταιρεία, όπου την υποδέχεται η Νάταλι με βασιλικές τιμές και την παρουσιάζει ως «τη μούσα του Ερρίκου». Το σοκ είναι αμοιβαίο: ο Πάρις και η Μιχαέλα συναντιούνται μετά από χρόνια, Εκείνος προσπαθεί να μην καταρρεύσει μπροστά της, εκείνη τον περιγελά. Όμως η χημεία (και η σύγκρουση) τους είναι αναπόφευκτη! Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η κατάσταση είναι κρίσιμη: λιποθυμίες, πιέσεις και φόβος θανάτου κάνουν τους μπράβους Μάκη και Γκίκα να τρέχουν για να τη σώσουν. Η Φιλιώ σαστισμένη ανακαλύπτει ότι οι «φουσκωτοί» έχουν και τρυφερή πλευρά, ενώ η Χαρίκλεια τους ζητά όρκο να μην μάθουν τίποτα τα παιδιά της. Στο μεταξύ, ο Τζόνι συνειδητοποιεί πως ο Πάρις ξέρει για τη σχέση του με τη Ντιέγκο και πανικοβάλλεται. Στο ψαράδικο, η Ρόδω και ο Αλέκος δέχονται την απρόσμενη επίσκεψη του Μίμη, του ανιψιού που κουβαλάει μαντινάδες, χαμόγελα και μια πονηρή διάθεση που δεν περνά απαρατήρητη. Και μέσα σε όλα, η Ελισάβετ δείχνει στη Νίκη ένα στόρι που παγώνει το αίμα: η Ανθή ποζάρει με τον Πάνο! Ο εφιάλτης επιστρέφει πιο επικίνδυνος από ποτέ.

To παιδί: Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 20ό. Η Ελισάβετ και η Νίκη μπλέκουν σε αποστολή διάσωσης, ψάχνοντας για την εξαφανισμένη φίλη τους. Είναι ζωντανή ή κάτι πολύ χειρότερο έχει συμβεί; Η Ρόδω, ανάμεσα σε μνήμες και στο πεσμένο της ηθικό, εξομολογείται τα πάντα στη «Δώρο Α.Ι.», η οποία τώρα όχι μόνο σχολιάζει την πολιτική και την κουτσομπολίστικη επικαιρότητα, αλλά βγάζει και στατιστικές πιθανότητες για το αν ο Πάρις και η Μιχαέλα θα ξαναβρεθούν μαζί! Ο Αλέκος παλεύει με τις μαντινάδες του Μίμη, ενώ η Ελισάβετ αποκαλύπτει στη Νίκη πως ο «ξάδελφός» της είναι πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο δείχνει. Η Νάταλι σοκάρεται όταν ο Ίωνας τής αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον Όθωνα. Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η υγεία της χειροτερεύει, την ώρα που ένας μεσίτης προσπαθεί να αγοράσει το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Όμως, οι κινήσεις του δείχνουν πως δεν είναι απλός επενδυτής. Η Χαρίκλεια, εξουθενωμένη, αλλά ανυποχώρητη, ξέρει πως αν το μυστικό βγει στο φως, η οικογένεια θα διαλυθεί. Στο σπίτι της Ντιέγκο, ο Πάρις εισβάλλει έτοιμος για ομολογία και σύγκρουση: «Τέρμα τα ψέματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε».

Το παιδί: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 21ο. Στο θέατρο, η Μιχαέλα βρίσκεται σε κόντρα με τον σκηνοθέτη, ενώ η Λέα Μαύρου αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον αληθινό της εαυτό και αφήνει τη Μιχαέλα με το στόμα ανοιχτό. Ο Πάρις κάνει εξομολόγηση στη Ντιέγκο για το χακάρισμα στη Needs και τις υποψίες του για …τον Τζόνι! Η Ντιέγκο ταράζεται, αλλά το κρύβει, ενώ ο Πάρις αναρωτιέται αν ο φίλος του τον πρόδωσε. Την ίδια ώρα ο Τζόνι αδημονεί έξω από το σπίτι, νευρικός, περιμένοντας νέα. Η φιλία τους κρέμεται σε μια κλωστή. Παράλληλα, η Κατερίνα βγαίνει ντυμένη στα καλύτερά της και δέχεται περιποιήσεις σαν βασίλισσα, ενώ ο Τάσος βράζει από ζήλια. Μήπως ήρθε η στιγμή που οι ρόλοι στο σπίτι Σωτηρίου θα αντιστραφούν; Στο σπίτι των Παπαδάκηδων, η Ροδώ παλεύει με τα υπονοούμενα του ανιψιού Μίμη, που δεν ξέρει αν την βλέπει σαν «θεία» ή σαν… ψητό στα κάρβουνα. Ο Αλέκος, αφελής, συνεχίζει να τον στηρίζει, ενώ η Ροδώ σφίγγει τα δόντια. Ένα τηλεφώνημα-βόμβα τη σοκάρει: το παρελθόν του Μίμη δεν είναι αυτό που λέει.Ο Απόλλωνας, ψάχνοντας το δωμάτιο του Πάρι, βρίσκει κάτι που τον κάνει να αναρωτιέται τι κρύβει ο αδελφός του. Η Χαρίκλεια παλεύει με την υγεία της, ενώ οι μπράβοι Μάκης και Γκίκας προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο καθήκον και στην τρυφερότητα. Ο Γκίκας γίνεται… μοντέλο με ροζ μπουρνούζι, η Φιλιώ βάζει μπουγάδα για όλους, κι ένας ύποπτος μεσίτης καραδοκεί με μαχαίρι στο αυτοκίνητο!